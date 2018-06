Plizzari che fa? Ipotesi prestito, ma attenzione al Milan B

Alessandro Plizzari, giovane portiere del Milan, potrebbe andare a giocare in prestito in Serie B oppure in Lega Pro qualora si formasse la squadra B dei rossoneri

Il Milan deve capire che ne sarà di alcuni suoi portieri. Gianluigi Donnarumma è ancora in bilico, mentre Marco Storari sembra pronto a lasciare. Gabriel sta per tornare a Empoli e c’è anche un altro giovane portiere da piazzare, Alessandro Plizzari. Reduce dal prestito alla Ternana, il giovane numero uno potrebbe tornare a farsi le ossa in Serie B a titolo temporaneo. Ma attenzione alla possibilità del Milan B.

Da quest’anno sono ufficiali le squadre riserve, il Milan ha i requisiti per formarne una e spera di poterla iscrivere al prossimo campionato di Serie C. Plizzari sarebbe il portiere titolare, uno dei pochi punti fermi nell’idea dei rossoneri. C’è un principio di accordo con Marco Simone per la guida tecnica, il Milan B prende forma e parte proprio dalla porta.