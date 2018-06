Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, ha parlato al Festival del milanismo a Gallipoli. Ecco le sue parole

A Gallipoli, nel Salento, è andato in scena il Festival del milanismo, un evento che ha visto la partecipazione di 23 Milan Club e la presenza di Massimiliano Mirabelli e Daniele Massaro. Il direttore sportivo del Milan ha parlato a Sky Sport del mercato del Milan e non solo: «L’entusiasmo dei tifosi è importante. Siamo in un momento in cui non ci presentiamo a Gallipoli con una vittoria importante e la responsabilità per noi è ancora maggiore. Abbiamo un patrimonio da salvaguardare. Ci sono tanti giocatori nel mirino di club ma faremo in modo che questi rimangano al Milan».

Prosegue Massimiliano Mirabelli parlando del calciomercato del Milan: «Il nostro mercato sarà attento e nel rispetto delle regole. Abbiamo la squadra più giovane d’Italia, un patrimonio che dobbiamo continuare a rinforzare. Vogliamo portare il Milan più in alto possibile. Morata, Ceballos e Fellaini? E’ inutile fare nomi, non vogliamo illudere i tifosi. Sono tutti ottimi giocatori però siamo contenti dei giocatori che abbiamo. Giocatori al Mondiale? Ci sono i migliori. Possiamo solo dire che anche oggi il Milan ha il fascino di attrarre tutti i grandi giocatori. Il Milan è visto ancora con grande rispetto e simpatia all’estero».