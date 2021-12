Plusvalenze Inter, l’indagine della Guardia di Finanza: contestati 90 milioni

La Guardia di Finanza indaga su alcune plusvalenze dell’Inter, per un totale di circa 90 milioni di euro

Quasi 50 milioni di euro per l’esercizio 2017/18 e poco più di 40 milioni per il bilancio 2018/19: in totale per l’Inter si arriva a circa 90 milioni di plusvalenze. Ed è su queste cifre che è finito il mirino della Procura di Milano.

L’attenzione dei pm soprattutto sugli affari con il Genoa: sono tre nerazzurri passati in rossoblù Pinamonti e Radu hanno poi fatto percorso inverso. Per entrambe le annate, il club nerazzurro aveva l’obbligo di raggiungere il pareggio tra costi e ricavi: risultato effettivamente raggiunto, come poi certificato dall’organismo europeo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

