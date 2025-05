Pogba continua ad allenarsi per il rientro in campo: sui social manda indizi criptici – VIDEO

Paulo Pogba ha condiviso un video sui social dove mostra il suo allenamento per tornare al top della forma: ma in che squadra ripartirà?

Paul Pogba si prepara a tornare in campo dopo aver scontato una squalifica di 18 mesi per doping, ridotta rispetto ai quattro anni inizialmente previsti. Il centrocampista francese, attualmente svincolato dopo la fine anticipata del suo contratto con la Juve a novembre, ha condiviso un aggiornamento sulla propria condizione fisica tramite un video pubblicato sui social, in cui si allena intensamente. «Let’s get it», ha scritto nella didascalia, a testimonianza della sua determinazione a rientrare nel calcio professionistico. Da aprile, Pogba si sta allenando in solitaria per ritrovare la forma migliore e farsi trovare pronto in vista di un possibile nuovo ingaggio per la prossima stagione.

Resta però il mistero su quale sarà la prossima destinazione del 32enne ex stella di Manchester United e Juventus. Le voci di mercato lo accostano a diversi scenari: dalla Major League Soccer negli Stati Uniti al campionato saudita, passando per un ritorno in Ligue 1. Alcuni osservatori suggeriscono anche l’ipotesi di un clamoroso rientro in Premier League, dove Pogba ha vissuto momenti contrastanti ma sempre sotto i riflettori. Dopo un lungo periodo lontano dai campi e dai radar del calcio che conta, il francese dovrà ora dimostrare di poter ancora incidere ad alti livelli. Il suo ritorno genera curiosità e aspettative, ma anche interrogativi sul reale stato fisico e mentale del giocatore, che dopo anni di infortuni e polemiche cerca un nuovo inizio per rilanciare una carriera che sembrava destinata a ben altri traguardi.