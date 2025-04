Pogba riparte dalla MLS? Una squadra si è già assicurata i Discovery Rights

Paul Pogba riparte dagli Stati Uniti? Una squadra di MLS ha già i discovery rights, l’esclusiva per trattare con il calciatore

Paul Pogba potrebbe ripartire dalla MLS, e in particolare dal D.C. United, che secondo quanto riportato dal Washington Post si è già assicurato i “discovery rights” sul centrocampista francese, garantendosi così l’esclusiva per trattare con lui negli Stati Uniti. Il club avrebbe già avviato i contatti attraverso il CEO Jason Lavien, il quale si starebbe spendendo in prima persona per convincere Pogba, presentandogli anche una proposta formale per occupare l’ultimo slot disponibile da Designated Player.

Svincolato dallo scorso novembre e fermo da 20 mesi per squalifica legata a un controllo antidoping, l’ex Juve potrebbe tornare in campo in tempi rapidi grazie al calendario MLS, che si estende fino a ottobre. Nonostante possieda una casa a Miami e sia stato accostato anche all’Inter Miami di Messi, al momento il D.C. United appare in pole per accoglierlo, anche con l’interesse indiretto di Adidas, storico sponsor sia del giocatore che della lega. Una decisione definitiva è attesa a breve, ma restano aperte anche piste europee o mediorientali.