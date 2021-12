Pogba Juve, sogno non proibito: anche il francese ci pensa. Le ultime

Calciomercato Juve: i bianconeri non mollano la pista che porta a Pogba, con anche il francese che sarebbe felice di tornare a Torino

L’edizione odierna di Tuttosport rilancia il nome di Paul Pogba in ottica Juve. Il centrocampista francese a giugno sarà libero di accasarsi a parametro zero in un club di suo gradimento, nel caso in cui non dovesse rinnovare con il Manchester United.

Il Real Madrid, al momento, appare più lontano, con la Juventus in prima fila per il suo ritorno a Torino. Il nodo è rappresentato dall’ingaggio, ma con le cessioni di Arthur e Ramsey e il Decreto Crescita l’operazione non è impossibile. Paul, inoltre, gradirebbe parecchio tornare a vestire la casacca bianconera.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24