Pogba out un mese: la Juve non lo scarica

Paul Pogba ha effettuato gli esami strumentali del caso e l’estio non è stato dei più benevoli, un mese di stop almeno per il francese.

Tanta era la voglia di tornare in campo che ha dovuto subito abbandonarne l’idea, la Juventus però non vuole scaricare e non parla di risoluzione di contratto. L’obiettivo è quello di recuperarlo per il futuro. Lo scrive Tuttosport.