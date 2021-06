Pohjanpalo: «Dura scendere in campo dopo il malore di Eriksen»

Pohjanpalo ha segnato un gol storico per la Finlandia ma i pensieri erano tutti rivolti a Eriksen

Un gol storico, il primo per la Finlandia in un torneo importante come l’Europeo. Eppure, troppa l’angoscia e il rispetto per quanto era accaduto poco prima al collega Christian Eriksen.

Joel Pohjanpalo, attaccante classe ’94 dell’Union Berlino e della Nazionale finlandese, ha scelto la mano alzata in segno di scuse, dimenticandosi ogni desiderio di fare festa davanti a quella che sarebbe potuta diventare una tragedia. Ecco le sue parole,

«È stata dura per noi scendere in campo e posso solo immaginare quanto possa esserlo stato per la Danimarca. È stata una grande vittoria ma la cosa più importante è che Christian stia bene»