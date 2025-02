Pohjanpalo addio Venezia, visite mediche in corso al J Medical e poi sarà rosanero: le cifre

Pohjanpalo, visite mediche in corso al J Medical per il Palermo: si chiude la sua esperienza al Venezia, ecco quanto incassano i lagunari

Joel Pohjanpalo dice addio al Venezia. Il calciatore, come riportato da Sky Sport, si trova in questo momento al J Medical a Torino per fare le visite mediche per il Palermo: una volta completate volerà a Palermo per iniziare la sua avventura in rosanero.

L’attaccante finlandese torna in Serie B dopo 20 presenze e 6 gol in Serie A: operazione che si chiude per i lagunari a poco meno di 5 milioni: 4 milioni e 750 mila euro.