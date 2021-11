Porrini: «Campionato lungo, ma la Juve deve pensare al quarto posto»

Sergio Porrini, ex difensore bianconero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Le sue dichiarazioni

OBIETTIVI – «Il campionato è ancora lungo, però è logico pensare che visto il distacco in classifica dipenderà molto dal rendimento delle prime tre in classifica, senza peraltro lasciare fuori un’ottima squadra come l’Atalanta. Se davanti dovessero iniziare a perdere punti e ad incepparsi, allora la Juventus dovrà farsi trovare pronta e sfruttare l’occasione. Però la formazione di Allegri non può permettersi più passi falsi visto lo scenario di classifica. Inoltre, non mi sembra la Juve di qualche anno fa (stagione 2015/2016, ndr) quando recuperò tanti punti alle rivali: quella rosa era più forte. Credo che al momento bisogna pensare a lottare per un posto tra le prime quattro».

