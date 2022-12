Portogallo, Bruno Fernandes polemico: «Perchè noi arbitrati da un argentino?»

Bruno Fernandes, leader e centrocampista del Portogallo, non mette a tacere le polemiche dopo l’eliminazione dal Mondiale

Un polemico Bruno Fernandes si scaglia ancora verso la scelta di far arbitrare il Portogallo ad un fischietto argentino. Le dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport.

LE PAROLE – «Non so se daranno la coppa all’Argentina ma dico quello che penso e possono andare a quel paese. Perché siamo stati arbitrati da un argentino, nazione ancora in gioco, e non ci sono quelli portoghesi?».