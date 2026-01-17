Connect with us

Prandelli sicuro: «Allegri? Ma vogliamo scherzare! Siamo ancora qui a parlare di critiche a Max…Conte un esempio per questo motivo. Ecco chi è l'allenatore ideale»

3 ore ago

Prandelli

Prandelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista nella quale ha toccato diversi temi riguardanti la figura del tecnico.

Cesare Prandelli, l’uomo che ha guidato l’Italia alla finale di Euro 2012 e ha regalato anni di grande calcio a Firenze, è da sempre un osservatore attento dell’evoluzione tattica. In un momento in cui il dibattito tra “giochisti” e “risultatistisi infiamma nuovamente dopo la sfida tra il Como di Fabregas e il Milan di Allegri, Prandelli interviene con la sua consueta pacatezza per smontare le etichette e rimettere al centro il valore del talento.
Ecco la sua intervista a La Gazzetta dello Sport:

DUALISMO SUPERATO «Io non mi sono mai schierato né da una parte né dall’altra. In ogni caso è un dualismo superato, anche perché poi vorrei capire bene chi sono i giochisti e chi i risultatisti. L’allenatore è allenatore. E basta. Le mode sono dannose e spesso fanno danni contagiando i settori giovanili».

FILOSOFIA E INTERPRETI «Diciamo che ci sono squadre che seguono la filosofia e i principi di gioco del proprio allenatore e altre sempre organizzate che si affidano maggiormente alle giocate dei propri interpreti. Però… nel calcio le idee sono importanti, ma la gestione dell’imprevisto lo è di più».

GESTIRE L’IMPREVISTO «Un allenatore può avere anche le idee più belle del mondo, ma poi ogni domenica si deve confrontare con la partita. E nei novanta minuti ci possono essere degli imprevisti che ti obbligano a cambiare per non andare a sbattere. L’allenatore si deve adattare all’imprevedibilità della gara. Il calcio non è aritmetica: può capitare benissimo che una squadra domini in quasi tutte le statistiche, a partire dal possesso palla, ma che poi vinca quella avversaria con due fiammate di un campione. Como-Milan è andata così e dimostra che sono i valori a fare la differenza. Contano le giocate tecniche, non i sistemi di gioco».

IL PROGETTO DEL COMO «Cesc è uno dei giovani allenatori più interessanti e sono convinto che diventerà un top anche in panchina. Fabregas ha idee innovative e una società che le condivide e asseconda. Il progetto del Como mi piace nella sua totalità: è visionario e futuristico. Ma sia chiara una cosa: Fabregas non è un integralista».

FABREGAS «Cesc ha dei principi chiari, però è tutt’altro che rigido e questa è la qualità più importante per un allenatore. Fabregas vuole costruire da dietro, però se una squadra li pressa “alti” lui è il primo a dire: allora verticalizziamo immediatamente».

ALLEGRI «Ma vogliamo scherzare! Siamo ancora qui a parlare di critiche a Max, uno che tra Milan e Juventus ha conquistato sei scudetti. Allegri è un grande allenatore».

IL PROBLEMA DELLE ETICHETTE «Anche a Bearzot veniva dato del difensivista, in realtà era già molto moderno. Riguardatevi il gol di Tardelli nella finale del Mondiale, Bergomi e Scirea sono nell’area avversaria. Il problema è che le etichette sono difficili da rimuovere dall’immaginario collettivo».

PRAGMATISMO E CONTE «Max non è un catenacciaro, è pratico. Il pragmatismo è una delle qualità fondamentali per un tecnico. Sfruttare al meglio i giocatori e le giocate dei propri uomini è un valore aggiunto. Ripeto: bisogna dare la priorità alla tecnica, non ai sistemi di gioco. Conte è un altro esempio positivo. Antonio ha giocato in un certo modo per anni ottenendo grandi risultati. A Napoli nelle ultime due stagioni ha variato tante volte per andare incontro ai giocatori senza però snaturare i suoi principi e la sua mentalità vincente».

L’ALLENATORE IDEALE «Non esiste. Il problema è proprio quello: voler seguire le mode. Ogni allenatore per essere credibile deve essere se stesso: conoscenza e carisma fanno la differenza, non se ti disponi in un modo o nell’altro. Le mode fanno danni».

DANNI NEI SETTORI GIOVANILI «Penso ai settori giovanili. Gli istruttori dei ragazzini a volte seguono le mode tattiche invece di liberare la tecnica dei loro piccoli. Fino ai 14 anni i bambini vanno fatti esprimere senza troppi schemi o consegne rigide. Il risultato purtroppo è sotto gli occhi di tutti: in Italia produciamo sempre più soldatini che eseguono bene il compitino che gli viene richiesto, ma abbiamo sempre meno giocatori che inventano, rompono gli equilibri e ribaltano il copione con un dribbling».

