Prandelli non ha dubbi: Inter? «Ha le mani sullo scudetto. In Europa però… Sul caso Bastoni Kalulu dico questo»

Prandelli non ha dubbi e svela: Inter? «Ha le mani sullo scudetto. In Europa però… Sul caso Bastoni Kalulu la penso così»

Cesare Prandelli, intervistato da Il Mattino, ha analizzato il momento del calcio italiano soffermandosi sul percorso dell’Inter di Christian Chivu. L’ex CT, elogiando il lavoro del tecnico rumeno, ritiene che i nerazzurri abbiano ormai la strada spianata verso il tricolore, nonostante la squadra sia destinata a profondi cambiamenti nella prossima stagione. Prandelli ha però evidenziato anche i limiti strutturali della Serie A, messi in luce da avversarie come il Bodo Glimt, capaci di esporre la scarsa intensità del nostro campionato rispetto ai ritmi europei

CORSA SCUDETTO – «Se ha le mani sullo scudetto? Sì, in questo momento Chivu è riuscito a portare entusiasmo ma sa di avere una rosa che dovrà cambiare molto nella prossima stagione. E quindi proverà a ottenere il massimo da loro. Ma la strada in campionato è quella giusta».

CONFRONTO EUROPEO – «Figuraccia delle italiane in Europa? Ne usciamo male ma tanto la lezione non la impariamo. Prendiamo la Norvegia, che prima ci ha costretto ai playoff mondiali e ora segna all’Inter tre gol. Nel Bodo Glimt al centro di tutti c’è il ragazzo, il suo modo di vivere e di divertirsi. L’altro giorno Hojlund diceva che la grande differenza tra la serie A e la Premier è il fatto che in Inghilterra si attacca e si difende, avanti e indietro, fino all’ultimo secondo. Noi cosa facciamo? Magari giochiamo con intensità un’ora e poi smettiamo di correre. In serie A basta e avanza per vincere, in Champions ti danno delle lezioni pesantissime. Come è anche successo al Napoli con il Psv e con il Benfica».

CASO BASTONI-KALULU – «Codice etico per la Nazionale? Il mio codice era diverso, non sarebbe stato applicato per questa simulazione. Non mi piace quando si dice “ci vogliono fregare”. Ma dai, il calcio è così, è sempre un tentativo di fregare un altro. Se sei un giudice, il tuo compito è quello di non farti fregare. E devi capirlo. Ma in ogni caso tutti devono darsi una calmata. Anche le panchine».