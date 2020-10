Premier League, Ancelotti cade a Southampton: c’è l’aggancio del Liverpool

Prima sconfitta in Premier League per l’Everton di Carlo Ancelotti che subisce due reti a Southampton e viene agganciato in vetta dal Liverpool

Finisce in un cupo pomeriggio di Southampton il primo tentativo di fuga dell’Everton in Premier League, battuto 2-0 e raggiunto in vetta dai cugini del Liverpool che ieri avevano superato non senza difficoltà lo Sheffield United.

Sconfitta netta e meritata quella subita dai ragazzi di Carletto Ancelotti che incappano in una giornata decisamente storta. Ward-Prowse e Adams scavano il solco già nel primo tempo, imbeccati sempre da un brillantissimo Ings. Senza Richarlison, i Toffees non entrano sostanzialmente mai in partita e nella ripresa rimangono anche in dieci per l’espulsione del laterale francese Digne. Per l’Everton matura così la prima sconfitta in campionato.