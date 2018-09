Oltremanica la domenica ha proposto tre gare nel quarto turno di Premier League

Tre sono i match in programma per la quarta giornata di Premier League. Il massimo campionato calcistico inglese ha proposto in calendario Cardiff-Arsenal alle 14.30, mentre in contemporanea (alle 17.00) hanno preso il via Burnley-Manchester United e Watford-Tottenham. Vittoria per i Red Devils grazie alla doppietta di Lukaku, rimonta vincente per il Watford.

La prima gara ha visto vincere l’Arsenal sul campo di Cardiff con gol di scarto

La prima gara domenicale ha visto vincere l’Arsenal in trasferta a Cardiff. La squadra di Emery è passata in vantaggio al 12′ con Mustafi, il pari casalingo arriva in pieno recupero di primo tempo con Camarasa. Al rientro in campo nuovo vantaggio dei Gunners con Aubameyang al 62′, otto minuti dopo però c’è il nuovo pareggio a firma di Ward. Il definitivo 2-3 lo mette a segno Lacazette all’81’. Tre punti preziosissimi per la squadra londinese, che balza a nono posto (6 punti) e bissa il successo del turno precedente dopo un avvio deludente con due sconfitte. Il Cardiff invece è 15° con soli due punti all’attivo.

Burnley-Manchester United 0-2, Mourinho tira un sospiro di sollievo, Pogba sbaglia un rigore

Doppio vantaggio del Manchester United sul campo del Burnley, la squadra di Josè Mourinho conduce grazie ad una doppietta di Lukaku nel primo tempo, con la sfera che oltrepassa la linea di porta al 27′ ed al 44′. Pogba protagonista in negativo, il Polpo sbaglia un rigore, quello dell’ipotetico 0-3 al 69′. Nel finale pioggia di cartellini per i Red Devils, con l’espulsione di Rashford e le ammonizioni di Lukaku e Shaw. Secondo successo in campionato dopo due sconfitte consecutive, la panchina di Mou traballa meno adesso che suoi sono saliti a quota 6 occupando la decima piazza. Continua il periodo nero del Burnley, penultimo con un misero punticino all’attivo.

Watford-Tottenham 2-1, Hornets terzi e Spurs quinti

Watford e Tottenham, si sono contesi tre punti pensanti per consolidare una postazione “europea” in classifica. A sbloccare il match è il Tottenham, che è andato in gol al 53′ con un’autorete di Doucoure. Il pareggio casalingo arriva al 69′ ad opera di Deeney, di qua si concretizza la rimonta del Watford, che passa definitivamente in vantaggio al 73′ con Cathcart. Rimonta tutto cuore per gli Hornets, gli Spurs possono solo fare mea culpa.