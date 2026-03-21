Premier League
Premier League, calcio d’inizio di Brighton Liverpool posticipato di 15 minuti! Il motivo
Premier League, ritardo per Brighton Liverpool: incidente nei pressi dell’Amex fa slittare il kick‑off. Tutti i dettagli
Brighton‑Liverpool inizierà con un ritardo di 15 minuti a causa di un incidente stradale verificatosi nei pressi dell’Amex Stadium. Il Brighton, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato che il posticipo del calcio d’inizio è dovuto a un sinistro avvenuto sulla A27, la strada che costeggia l’impianto e che ha rallentato l’afflusso allo stadio.
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Sul fronte sportivo, il Liverpool arriva alla sfida con l’obiettivo di dare continuità alle ottime sensazioni maturate in Champions League. Dopo la sconfitta per 1‑0 in Turchia, la squadra di Slot ha ribaltato il Galatasaray con un netto 4‑0 ad Anfield, conquistando con autorità il pass per i quarti di finale.
Ora i Reds si preparano ad affrontare il PSG, in un incrocio che profuma di rivincita dopo l’eliminazione della scorsa stagione. L’obiettivo è replicare anche in Premier League la brillantezza mostrata in Europa, sfruttando l’entusiasmo generato dalla grande notte europea.