Premier League, che scandalo! Incriminato un ex arbitro: indagini in corso, le ultimissime

Premier League, che scandalo! Incriminato un ex arbitro: indagini in corso, ecco cosa è successo. Tutti i dettagli

Nuovo terremoto nel calcio inglese. L’ex arbitro di Premier League David Coote, 43 anni, originario di Collingham (Nottinghamshire), è stato formalmente incriminato per la produzione di un’immagine indecente di un minore. La notizia, confermata dalla BBC e dalla polizia del Nottinghamshire, getta ulteriori ombre sulla carriera dell’ex direttore di gara, già al centro di controversie negli ultimi anni.

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’accusa riguarda un file video recuperato dagli investigatori lo scorso febbraio. La definizione di “produzione di immagine indecente” include azioni come download, condivisione o salvataggio di materiale pedopornografico. Coote è stato formalmente incriminato il 12 agosto e dovrà comparire giovedì davanti al tribunale dei magistrati di Nottingham. Attualmente si trova in libertà vigilata e provvisoria.

Un passato recente segnato da scandali

La carriera di Coote aveva già subito un duro colpo nel dicembre 2024, quando la PGMOL (Professional Game Match Officials Limited), l’organizzazione che gestisce gli arbitri professionisti in Inghilterra, lo licenziò dopo la diffusione di un video in cui avrebbe pronunciato commenti denigratori nei confronti del Liverpool e del suo ex allenatore Jürgen Klopp – tecnico tedesco che ha guidato i Reds a una Champions League (2019) e a un titolo di Premier League (2020).

Per quello stesso episodio, la Football Association (FA) gli inflisse una sospensione di otto settimane nell’agosto successivo. Inoltre, Coote era stato squalificato dalla UEFA fino al 30 giugno 2026 dopo la diffusione di un altro video in cui appariva mentre sniffava una sostanza bianca durante Euro 2024 in Germania.

Indagini in corso

La polizia del Nottinghamshire ha precisato che, nonostante la gravità delle accuse, Coote non è stato arrestato. Le indagini proseguono e ulteriori dettagli potrebbero emergere durante l’udienza.

Questo nuovo caso rischia di segnare in modo definitivo la reputazione dell’ex arbitro, che aveva diretto numerosi incontri di alto profilo in Premier League e in competizioni europee.