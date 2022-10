Premier League, manca il big-match! Ecco perché

Rinviato il big match di Premier League tra Arsenal e Manchester City: per i Gunners c’è il recupero della sfida con il PSV di Europa Leauge

Domani con Brighton-Nottingham alle ore 18.30 scatta una nuova giornata di Premier League, che approfitta della sosta delle coppe europee per proporre un turno infrasettimanale. Il calendario metteva di fronte il big-match tra la prima e la seconda in classifica: il confronto tra l’Arsenal che ieri a Leeds ha ottenuto la sua quarta vittoria di fila, e il Manchester City, che ha visto trasformarsi il suo distacco dalla vetta da 1 a 4 punti in virtù della sconfitta a Liverpool. Ma la partita verrà rinviata.

Il motivo è che il giorno dopo i Gunners saranno impegnati a recuperare l’incontro di Europa League con il Psv, che venne rinviato a causa della scomparsa della Regina Elisabetta. Da un big-match di Premier a un incontro comunque molto interessante: gli olandesi viaggiano alla media di oltre 3 gol a partita in Eredivisie, dove ieri si sono imposti per 6-1 sull’Utrecht.