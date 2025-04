Premier League, i risultati della 32ª giornata: secondo ko consecutivo per il Nottingham Forest, alle sue spalle si avvicinano City e Villa

Premier League, i risultati della 32ª giornata: secondo ko consecutivo per il Nottingham Forest, alle sue spalle si avvicinano Manchester City e Aston Villa

Secondo ko consecutivo in Premier League per il Nottingham Forest: la squadra rivelazione del campionato inglese dopo il ko contro l’Aston Villa cade anche in casa contro l’Everton e il terzo posto ora si complica: sia il Manchester City che l’Aston Villa hanno vinto, accorciando le distanze in classifica. Nelle altre partite pareggio sia in Brighton Leicester che in Arsenal Brentford.

Manchester City-Crystal Palace 5-2 (8′ Eze [CP], 21′ Richards [CP], 33′ De Bruyne, 36′ Marmoush, 47′ Kovacic, 56′ McAtee, 79′ O’Reilly)

Southampton-Aston Villa 0-3 (73′ Watkins, 79′ Malen, 90+4′ McGinn)

Nottingham Forest-Everton 0-1 (90+4′ Doucouré)

Brighton-Leicester 2-2 (31′ Pedro rig., 38′ Mavididi [L], 55′ Pedro rig., 74′ Okoli [L])

Arsenal-Brentford 1-1 (61′ Thomas, 74′ Wissa [B])