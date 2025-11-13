Premio Puskas FIFA: tra le magie in corsa per il titolo di gol più bello dell’anno c’è anche quella un giocatore in Serie A: la lista completa

Premio Puskas FIFA: nella lista dei gol più spettacolari dell’anno figura anche una prodezza firmata da un giocatore della Serie

La FIFA ha annunciato oggi le shortlist per i premi Marta e Puskas, rispettivamente dedicati al miglior gol del calcio femminile e maschile. La votazione è ufficialmente aperta e tra i candidati figura anche l’Italia, grazie alla splendida rete di Alessandro Deiola realizzata in Cagliari-Venezia nella scorsa stagione.

Periodo di riferimento: saranno premiati i gol messi a segno tra l’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025 (inclusi). Modalità di voto: tifosi ed esperti avranno lo stesso peso nella scelta finale, con un bilanciamento al 50% tra voti del pubblico e quelli della giuria composta da leggende FIFA. Come partecipare: le liste complete dei gol selezionati sono disponibili sul sito ufficiale FIFA. I tifosi, previa registrazione su FIFA.com, potranno esprimere le proprie preferenze classificando i tre gol migliori:

Le candidate per il premio Marta:

Jordyn Bugg, North Carolina Courage-Seattle Reign

Mariona Caldentey, Lione-Arsenal

Ashley Cheatley, Brentford-Ascot United

Kyra Cooney-Cross, Germania-Australia

Jon Ryong-jong, Corea del Nord-Argentina

Marta, Orlando Pride-Kansas City Current

Vivianne Miedema, Galles-Olanda

Kishi Núñez, Argentina-Costa Rica

Lizbeth Ovalle, Tigres v. Guadalajara

Ally Sentnor, USA-Colombia

Khadija Shaw, Hammarby-Manchester City

I candidati per il premio Puskas:

Alerrandro, Vitoria-Cruzeiro

Alessandro Deiola, Cagliari-Venezia

Pedro de la Vega, Cruz Azul-Seattle Sounders

Santiago Montiel, Independiente-Independiente Rivadavia

Amr Nasser, Al Ahly-Pharco

Carlos Orrantía, Queretaro-Atlas

Lucas Ribeiro, Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund

Declan Rice, Arsenal-Real Madrid

Rizky Ridho, Persija Jakarta-Arema

Kevin Rodrigues, Kasımpaşa-Rizespor

Lamine Yamal, Espanyol-Barcelona

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

