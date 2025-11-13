 Premio Puskas FIFA: tra le magie in corsa per il titolo di gol più bello dell’anno c'è anche quella un giocatore in Serie A: la lista completa
Premio Puskas FIFA: tra le magie in corsa per il titolo di gol più bello dell’anno c’è anche quella un giocatore in Serie A: la lista completa

Premio Puskas FIFA: nella lista dei gol più spettacolari dell’anno figura anche una prodezza firmata da un giocatore della Serie

La FIFA ha annunciato oggi le shortlist per i premi Marta e Puskas, rispettivamente dedicati al miglior gol del calcio femminile e maschile. La votazione è ufficialmente aperta e tra i candidati figura anche l’Italia, grazie alla splendida rete di Alessandro Deiola realizzata in Cagliari-Venezia nella scorsa stagione.

Periodo di riferimento: saranno premiati i gol messi a segno tra l’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025 (inclusi). Modalità di voto: tifosi ed esperti avranno lo stesso peso nella scelta finale, con un bilanciamento al 50% tra voti del pubblico e quelli della giuria composta da leggende FIFA. Come partecipare: le liste complete dei gol selezionati sono disponibili sul sito ufficiale FIFA. I tifosi, previa registrazione su FIFA.com, potranno esprimere le proprie preferenze classificando i tre gol migliori:

Le candidate per il premio Marta:

  • Jordyn Bugg, North Carolina Courage-Seattle Reign
  • Mariona Caldentey, Lione-Arsenal
  • Ashley Cheatley, Brentford-Ascot United
  • Kyra Cooney-Cross, Germania-Australia
  • Jon Ryong-jong, Corea del Nord-Argentina
  • Marta, Orlando Pride-Kansas City Current
  • Vivianne Miedema, Galles-Olanda
  • Kishi Núñez, Argentina-Costa Rica
  • Lizbeth Ovalle, Tigres v. Guadalajara
  • Ally Sentnor, USA-Colombia
  • Khadija Shaw, Hammarby-Manchester City

I candidati per il premio Puskas:

  • Alerrandro, Vitoria-Cruzeiro
  • Alessandro Deiola, Cagliari-Venezia
  • Pedro de la Vega, Cruz Azul-Seattle Sounders
  • Santiago Montiel, Independiente-Independiente Rivadavia
  • Amr Nasser, Al Ahly-Pharco
  • Carlos Orrantía, Queretaro-Atlas
  • Lucas Ribeiro, Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund
  • Declan Rice, Arsenal-Real Madrid
  • Rizky Ridho, Persija Jakarta-Arema
  • Kevin Rodrigues, Kasımpaşa-Rizespor
  • Lamine Yamal, Espanyol-Barcelona

