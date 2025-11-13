Premio Puskas FIFA: tra le magie in corsa per il titolo di gol più bello dell’anno c’è anche quella un giocatore in Serie A: la lista completa

Calcio Estero
Premio Puskas FIFA: nella lista dei gol più spettacolari dell’anno figura anche una prodezza firmata da un giocatore della Serie
La FIFA ha annunciato oggi le shortlist per i premi Marta e Puskas, rispettivamente dedicati al miglior gol del calcio femminile e maschile. La votazione è ufficialmente aperta e tra i candidati figura anche l’Italia, grazie alla splendida rete di Alessandro Deiola realizzata in Cagliari-Venezia nella scorsa stagione.
Periodo di riferimento: saranno premiati i gol messi a segno tra l’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025 (inclusi). Modalità di voto: tifosi ed esperti avranno lo stesso peso nella scelta finale, con un bilanciamento al 50% tra voti del pubblico e quelli della giuria composta da leggende FIFA. Come partecipare: le liste complete dei gol selezionati sono disponibili sul sito ufficiale FIFA. I tifosi, previa registrazione su FIFA.com, potranno esprimere le proprie preferenze classificando i tre gol migliori:
Le candidate per il premio Marta:
- Jordyn Bugg, North Carolina Courage-Seattle Reign
- Mariona Caldentey, Lione-Arsenal
- Ashley Cheatley, Brentford-Ascot United
- Kyra Cooney-Cross, Germania-Australia
- Jon Ryong-jong, Corea del Nord-Argentina
- Marta, Orlando Pride-Kansas City Current
- Vivianne Miedema, Galles-Olanda
- Kishi Núñez, Argentina-Costa Rica
- Lizbeth Ovalle, Tigres v. Guadalajara
- Ally Sentnor, USA-Colombia
- Khadija Shaw, Hammarby-Manchester City
I candidati per il premio Puskas:
- Alerrandro, Vitoria-Cruzeiro
- Alessandro Deiola, Cagliari-Venezia
- Pedro de la Vega, Cruz Azul-Seattle Sounders
- Santiago Montiel, Independiente-Independiente Rivadavia
- Amr Nasser, Al Ahly-Pharco
- Carlos Orrantía, Queretaro-Atlas
- Lucas Ribeiro, Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund
- Declan Rice, Arsenal-Real Madrid
- Rizky Ridho, Persija Jakarta-Arema
- Kevin Rodrigues, Kasımpaşa-Rizespor
- Lamine Yamal, Espanyol-Barcelona
