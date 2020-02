Presentazione Longo, prende la parola il presidente Cairo che scherza: «E’ sempre stato del Torino, è solo rientrato dal prestito»

Il presidente Urbano Cairo ha introdotto la conferenza stampa di presentazione di Longo, salutando Mazzarri e dando il benvenuto al nuovo tecnico. «Quella di lasciarsi è stata una decisione comune con Mazzarri: era il momento di farlo e lui stesso ne era consapevole. Per quanto riguarda Moreno, lui è una vecchia conoscenza, per me e per tutti i tifosi del Torino».

Poi qualche aneddoto proprio sul nuovo allenatore.«Dopo gli anni nelle giovanili, nel giugno 2016, una sera ci siamo incontrati a cena. Aveva ancora un anno di contratto, ma mi disse: “Al Toro ho fatto tutto quello che dovevo fare, adesso vorrei provare a confrontarmi con i grandi perché credo sia il momento”. Così lo lasciai libero e gli dissi: tanto ti sto solo dando in prestito, ritornerai un giorno. Oggi si avvera il suo ritorno: sono contento di dargli il bentornato e gli faccio un grande in bocca al lupo».