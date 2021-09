Presidente Lille: «Il Napoli non ha pagato 81 milioni per Osimhen»

Olivier Letang, presidente del Lille, ha commentato la cessione di Victor Osimhen al Napoli: le sue dichiarazioni

«Non è vero che il trasferimento di Osimhen è costato al Napoli 81 milioni, l’accordo era per 68 milioni. I vari giovani? Sono stati comprati per 20 milioni di euro, ma secondo gli esperti il loro valore complessivo non va oltre i 500mila euro».