Presidente Tolosa: «Adli non giocherà più. Abbiamo ricevuto due offerte»

Damien Comolli, presidente del Tolosa, ha parlato del futuro di Amine Adli, obiettivo di mercato di Milan e Bayern Monaco. Le sue dichiarazioni in un’intervista rilasciata a La Dépêche.

«Non giocherà più nessuna partita fino alla fine di agosto. Il club ha lavorato molto per cercare di rinnovargli il contratto, ma deve cederlo per non vederlo partire gratis tra un anno. Abbiamo ricevuto due offerte, da 10 e 12 milioni di euro, da top club europei, ma il giocatore le ha rifiutate entrambe».