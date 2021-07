Prima amichevole stagionale per la Salernitana. La squadra di Castori ha battuto 6-0 il Foligno

Nel terzo giorno del ritiro di Cascia, la Salernitana è scesa anche in campo per la prima amichevole estiva in vista della nuova stagione che la vedrà giocare in Serie A.

La squadra di Castori ha battuto 6-0 il Foligno grazie alle doppiette di Fella e di D’Andrea, e le marcature di Schiavone su rigore e Kristoffersen.