La partita della Primavera tra Inter e Juventus è stata interrotta per diversi minuti a causa di un black-out al Breda

Il Maltempo di oggi in Italia ha creato notevoli problemi anche nel Campionato Primavera dove questa sera ha visto impegnati Inter e Juventus nel posticipo della sesta giornata. La partita doveva esser rinviata per impraticabilità del campo, ma dopo il sopralluogo da parte del direttore di gara, con i due capitani, è arrivato il via libera per incominciare la sfida alle 17.

Tuttavia, nel corso della partita, quando l’Inter di Madonna vinceva per 3-1, è sopraggiunto un clamoroso black-out che ha interrotto il gioco per qualche minuto al 78′. Successivamente la situazione si è ripristinata a la partita è giunta al termine con un incredibile rimonta dei bianconeri nei minuti finali. La Juventus ha infatti pareggiato per 3-3 sul campo del Breda di Sesto San Giovanni.