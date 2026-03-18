Probabili formazioni Bayern Monaco Atalanta: le ultime sulle possibili scelte di Kompany e Palladino

Probabili formazioni Bayern Monaco Atalanta: le possibili scelte di Kompany e Palladino per il ritorno degli ottavi di Champions League

Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso, ma la vetrina della massima competizione europea impone a entrambe le squadre di onorare l’impegno. Il Bayern Monaco è reduce da un sofferto 1-1 in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen: andati in svantaggio e rimasti in dieci uomini, i bavaresi hanno trovato il pari con Luis Diaz, prima che anche l’autore del gol venisse espulso. Anche l’Atalanta arriva da un pareggio per 1-1, maturato a San Siro contro l’Inter grazie alla provvidenziale rete di Krstovic e all’ottima prova del rientrante Ederson.

Le scelte di Kompany: riposo per i big

Il rassicurante margine di vantaggio accumulato all’andata permette al tecnico Vincent Kompany di attuare un massiccio turnover. Nel classico modulo 4-2-3-1, la porta sarà affidata a Urbig, complice la continua indisponibilità di Neuer e il recente risentimento fisico di Ulreich. La linea a quattro in difesa vedrà Kim e Tah centrali, affiancati da Stanisic e Bischof. In mediana, vista l’assenza di Kimmich, spazio al duo Goretzka-Pavlovic. Sulla trequarti agiranno Karl, Gnabry e Diaz, a supporto dell’unica punta Nicolas Jackson. Partirà ancora dalla panchina Harry Kane.

Le contromosse di Palladino: spazio alle seconde linee

Per i nerazzurri, ribaltare il passivo dell’andata appare una vera e propria impresa titanica. Lo stesso Raffaele Palladino ha fatto intendere che le chance di passaggio del turno sono compromesse, preannunciando minutaggio per chi ha trovato meno spazio in Europa.

Tra i pali ci sarà Carnesecchi, protetto dal terzetto difensivo composto da Scalvini, Hien e Ahanor. Sulle corsie esterne spingeranno Bellanova e Bakker, con Ederson e Pasalic in cabina di regia. Sulla trequarti spicca il ritorno dal primo minuto di De Ketelaere dopo l’infortunio; al suo fianco Sulemana, con entrambi a supporto di Krstovic, nettamente favorito su Scamacca per il ruolo di terminale offensivo.

Le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Pavlovic, Goretzka; Karl, Gnabry, Diaz; Jackson. Allenatore: Vincent Kompany.

Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Pavlovic, Goretzka; Karl, Gnabry, Diaz; Jackson. Allenatore: Vincent Kompany. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Bakker; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.

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