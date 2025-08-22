Probabili formazioni Cagliari Fiorentina, senza Piccoli e Zortea cosa faranno i rossoblu? - Calcio News 24

Probabili formazioni Cagliari-Fiorentina: le ultime novità prima del match

Domenica 24 agosto, alle ore 18.30, andrà in scena uno degli incontri più attesi della prima giornata di Serie A: Cagliari-Fiorentina, sfida che si preannuncia intensa e combattuta. L’arbitro designato per la partita è Sozza, mentre la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN. Ecco un’analisi dettagliata delle probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina con gli aggiornamenti dagli allenamenti e le scelte più probabili dei due tecnici.

Come arriva il Cagliari

Il Cagliari si presenterà al match di domenica alla Unipol Domus con alcune assenze importanti. Roberto Piccoli e Nadir Zortea, due pedine fondamentali della scorsa stagione, hanno lasciato il club durante la settimana per intraprendere nuove avventure, e questo costringe il tecnico Pisacane a rivedere l’undici titolare rispetto alla gara di Coppa Italia.

Con il recupero dall’infortunio di Luperto, l’allenatore rossoblù potrebbe schierare un classico 4-3-3. In porta sarà confermato il solido Caprile, mentre in difesa i pilastri saranno Zappa come terzino destro, con i centrali Mina e proprio Luperto. Sulla fascia sinistra è aperto un ballottaggio tra Obert e Idrissi, con il primo in leggero vantaggio.

A centrocampo, l’ipotesi più probabile vede Deiola, Prati e Adopo a comporre il trio mediano. Il reparto offensivo dovrebbe vedere come esterni Folorunsho e Luvumbo, mentre la prima punta potrebbe essere una sfida tra Esposito e Kilicsoy, con quest’ultimo favorito per partire dal primo minuto.

Come arriva la Fiorentina

La Fiorentina arriva a questa gara con il morale alto dopo la convincente vittoria al debutto in Conference League. Il tecnico Stefano Pioli punta a mantenere lo stesso slancio anche in campionato, affidandosi quasi certamente agli stessi interpreti visti in Europa.

Il dubbio principale riguarda il partner di attacco di Moise Kean: attualmente è in vantaggio Albert Gudmundsson rispetto a Edin Dzeko per affiancare la punta.

In porta, spazio a David De Gea, che guiderà una difesa a tre composta da Comuzzo, Pongracic e Ranieri. A centrocampo agiranno sulle fasce Dodo e Gosens, mentre il trio centrale sarà formato da Sohm, Fagioli e Ndour.

Le probabili formazioni Cagliari-Fiorentina

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Kilicsoy, Luvumbo.

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina saranno ufficializzate poco prima del fischio d’inizio, ma attualmente questi sono gli schieramenti più accreditati per la sfida che aprirà la Serie A 2025/2026.