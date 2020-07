Probabili formazioni Fiorentina Bologna: Cutrone e Orsolini dal 1′

Probabili formazioni Fiorentina Bologna: entrambe le squadre sono salve e non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma vogliono chiudere al meglio la stagione

Mercoledì 29 luglio alle 21.45, si giocherà allo stadio Artemio Franchi Fiorentina-Bologna. Partita che ha poco da chiedere, dato che entrambi le squadre hanno raggiunto l’obiettivo salvezza.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Iachini dovrà fare ancora a meno di Dragowski, al suo posto l’ottimo Terracciano. Cambio anche in attacco, con Cutrone che dovrebbe scendere in campo dal 1′ in coppia con Ribery. Caceres a rischio panchina, con Igor pronto a sostituirlo.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Mihajlovic ha gli uomini contati in difesa e dovrebbe così schierare la stessa retroguardia vista contro il Lecce. Palacio è squalificato e in attacco si dovrebbero rivedere dal 1′ sia Orsolini che Sansone.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benassi, Dragowski

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Squalificati: Palacio

Indisponibili: Bani, Schouten, Tomiyasu, Krejci