Probabili formazioni Juve Lazio, le possibili scelte di Spalletti e Sarri per il big match

Probabili formazioni Juve Lazio, le possibili scelte in campo di Spalletti e Sarri per la sfida di questa sera

La sfida tra Juventus e Lazio si presenta come un appuntamento cruciale per la corsa alla Champions: Spalletti e Sarri stanno limando le scelte tattiche nelle rispettive sedi di allenamento, cercando di compensare assenze importanti senza rinunciare alla necessità di conquistare punti pesanti. I due allenatori propongono idee diverse sul piano del gioco: i bianconeri puntano sulla solidità e sulle fasce, i biancocelesti sul possesso palla e sul fraseggio per creare superiorità tra le linee.

Probabile formazione Juventus

In casa Juventus l’assetto sembra orientato a privilegiare la spinta laterale. Tra i pali è confermato Di Gregorio; la difesa vedrà Kalulu a destra, la coppia centrale Bremer–Gatti e Cambiaso a sinistra. A centrocampo la diga sarà affidata a Locatelli e Thuram, chiamati a schermare la retroguardia e a far partire la manovra. Il vero dubbio riguarda la trequarti, condizionata dal possibile forfait di Conceicao: l’eventuale inserimento di Miretti garantirebbe più qualità tra le linee, con Yildiz pronto a svariare alle spalle dell’unica punta Jonathan David.

Probabile formazione Lazio

Sarri deve invece ridisegnare la squadra senza Zaccagni e Lazzari, assenze che cambiano l’equilibrio offensivo e difensivo. Al centro della difesa torna Romagnoli per dare maggiore stabilità, affiancato da Gila; a centrocampo l’esperienza di Cataldi sarà fondamentale per dettare i tempi e contrastare il dinamismo juventino. In attacco la Lazio presenterà soluzioni alternative: senza la velocità di Zaccagni, Sarri potrebbe impiegare Daniel Maldini come falso esterno o trequartista aggiunto, sfruttando la rapidità di Isaksen e l’esperienza di Pedro per provare a scardinare la retroguardia avversaria in un incontro che si preannuncia tatticamente equilibrato.