Probabili formazioni Lecce Milan, le scelte in vista del match di stasera - Calcio News 24

Probabili formazioni Lecce Milan: le scelte di Di Francesco e Allegri per la 2ª giornata

La sfida tra Lecce e Milan, valida per la seconda giornata della Serie A 2025/26, si disputerà allo stadio Via del Mare. Un match importante per entrambe le formazioni, con i rossoneri chiamati a riscattare la sconfitta all’esordio contro la Cremonese e i salentini a caccia del primo gol stagionale dopo lo 0-0 maturato a Genova contro il Grifone.

Il Milan, guidato da Massimiliano Allegri, ha bisogno di risposte immediate. La prestazione opaca dell’esordio ha lasciato dubbi, e la trasferta di Lecce rappresenta l’occasione perfetta per ripartire. Dal canto suo, il Lecce di Eusebio Di Francesco vuole confermarsi solido in difesa e più incisivo in avanti, cercando il primo successo davanti al proprio pubblico.

Vediamo nel dettaglio le probabili formazioni Lecce Milan, tra ballottaggi e possibili sorprese.

Probabile formazione Lecce

Di Francesco dovrebbe confermare il suo 4-3-3, con alcune novità in attacco. Tete Morente e Banda partono favoriti per affiancare il giovane Camarda, ex rossonero. In mezzo, ballottaggio tra Berisha ed Helgason, mentre in difesa si va verso la conferma di Danilo Veiga a destra. Occhio al possibile ingresso a gara in corso del nuovo acquisto Stulic.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Camarda, Banda.

All. Di Francesco

Probabile formazione Milan

Problemi a centrocampo per Allegri, che dovrà fare a meno di Jashari, fermato da un colpo subito in allenamento. Il tecnico rossonero dovrebbe affidarsi al terzetto Loftus-Cheek, Modric e Fofana, con Ricci pronto a subentrare. In difesa è aperto il duello tra Tomori e De Winter, mentre sulle fasce agiranno Saelemaekers ed Estupiñan. In attacco confermata la coppia Pulisic-Gimenez.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Pulisic, Gimenez.

All. Allegri

Le probabili formazioni Lecce Milan delineano un match equilibrato, con il Milan che cerca conferme e il Lecce che punta a sorprendere. Fischio d’inizio alle ore 20:45, con tre punti già pesanti in palio.