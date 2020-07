Probabili formazioni Roma-Fiorentina: viola senza Castrovilli

Probabili formazioni Roma-Fiorentina, con i giallorossi intenti a difendere gli attacchi del Milan al quinto posto utile ad evitare playoff

COME ARRIVA LA ROMA–Probabili formazioni Roma-Fiorentina, con i giallorossi intenti a difendere gli attacchi del Milan al quinto posto utile ad evitare playoff. Il momento è d’oro per la squadra di Fonseca che tuttavia dovrà rinunciare a cinque dei suoi migliori giocatori infortunati.

COME ARRIVA LA FIORENTINA- A salvezza acquisita,a Iachini non resta altro che giocarsi una delle ultime sfide, probabilmente la più affascinante, senza Castrovilli squalificato, assenza non da poco, visto il peso in campo e il valore di mercato.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ibanez, Fazio, Mirante, Santon, Under

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Cutrone, Ribery.

Squalificati: Castrovilli

Indisponibili: Benassi, Dalbert, Dragowski