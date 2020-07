Obiettivo Olivier Giroud per la Fiorentina: l’attaccante francese potrebbe non rimanere al Chelsea nonostante il rinnovo

La Fiorentina pensa a Olivier Giroud per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. L’attaccante francese, nonostante il rinnovo di contratto firmato recentemente, non è certo di restare alla corte del tecnico Frank Lampard.

Ex obiettivo di Lazio e pupillo di Antonio Conte per la sua Inter, ora Giroud è entrato nell’orbita viola.