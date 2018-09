Probabili formazioni Torino-Napoli: possibile l’impiego di Zaza dal 1’

Probabili formazioni Torino-Napoli: Mazzarri conferma il 3-5-2, turnover per Ancelotti che opta per Verdi e Mertens in attacco.

Conclusa la tornata di Champions League, è già tempo di pensare alla prossima giornata di Campionato. Alla quinta giornata di campionato, il Napoli sarà ospite nello Stadio Olimpico “Grande Torino” dove affronterà il Torino di Mazzarri. I partenopei arrivano da una sfida di Champions contro la Stella Rossa tutt’altro che entusiasmante e conclusa per 0-0. I partenopei sono quindi alla ricerca di quella vittoria in trasferta che, tra Campionato e Coppe, manca dalla prima giornata dove il Napoli andò ad espugnare l’Olimpico di Roma contro la Lazio. Il Torino cerca continuità dopo i tre risultati utili consecutivi in campionato (1 vittoria e 2 pareggi) e la seconda vittoria di fila in casa dopo quella contro la Spal alla terza giornata.

QUI TORINO – Nel Torino di Mazzarri resta in dubbio Iago Falque dopo l’infortunio rimediato durante la partita di Udine di domenica scorsa che ha costretto l’attaccante del Toro ad uscire dopo 17’ minuti di gioco. Possibile quindi l’impiego dal 1’ minuto da parte di Zaza in coppia con Belotti. Problemi fisici anche per De Silvestri e Soriano che potrebbero non partire dall’inizio. Pronti quindi Ola Aina e Rincon a prendere il loro posto. Mazzarri conferma il 3-5-2 che vede in porta Sirigu, e in difesa i sempre presenti Izzo, N’Koulou e Moretti. A centrocampo spazio invece ad Ola Aina sulla destra, Baselli, Rincon e Meité in mezzo al campo, e Berenguer sulla fascia sinistra dopo l’ottima partita di Udine. In attacco dovrebbero partire insieme dal 1’ minuto Zaza e Belotti.

QUI NAPOLI – Per il Napoli di Ancelotti probabile turnover dopo le continue gare ravvicinate tra Serie A e Champions League. Per tale motivo, probabile partenza dalla panchina da parte di Allan e Insigne che vengono entrambi dalle partite contro la Stella Rossa e la Fiorentina. Al loro posto possibile impiego di Rog e di Verdi. Milik si contende il posto con Mertens, ma il secondo rimane in vantaggio. Altri ballottaggi quelli di Diawara–Hamsik, Zielinski–Fabian Ruiz e quello relativo al portiere tra Karnezis e Ospina. Ancelotti schiera un 4-4-2 formato da Karnezis in porta; Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui in difesa; Callejon, Rog, Hamsik e Zielinski a centrocampo. In attacco spazio a Mertens e Verdi.

Probabili formazioni Torino-Napoli (Domenica ore 12.30)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Aina, Baselli, Rincon, Meité, Berenguer; Zaza, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Rog, Hamsik, Zielinski; Verdi, Mertens. Allenatore: Carlo Ancelotti.