Probabili formazioni Tottenham Atletico Madrid: le ultime sulle possibili scelte di Tudor e Simeone. Quali sorprese hanno in mente

Probabili formazioni Tottenham Atletico Madrid: le scelte di Tudor e Simeone per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League

La Champions League fa tappa a Londra per una sfida di ritorno che si preannuncia infuocata, nonostante il pesante passivo dell’andata. L’Atletico Madrid approda in Inghilterra con la chiara intenzione di amministrare il triplo vantaggio e staccare il pass per il turno successivo. Di contro, i padroni di casa sono chiamati a una vera e propria impresa sportiva per ribaltare i pronostici e salvare una stagione fin qui altamente deficitaria.

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La crisi degli Spurs e la missione impossibile di Tudor

Il Tottenham sta attraversando uno dei momenti più bui degli ultimi anni. Oltre ad avere un piede e mezzo fuori dalla massima competizione continentale, la squadra versa in condizioni critiche anche in campionato, dove staziona in una preoccupante sedicesima posizione.

Le speranze di rimonta, seppur labili, sono affidate a Igor Tudor. L’allenatore, consapevole di non aver nulla da perdere, preparerà un match all’assalto. Nel suo 4-2-3-1, la porta sarà difesa dall’azzurro Vicario, protetto da Porro, Danso, Van de Ven e Spence. In mediana agiranno Gray e Sarr, mentre sulla trequarti spicca la novità Xavi Simons, che supporterà l’unica punta Solanke insieme a Kolo Muani e Tel.

Le certezze di Simeone per blindare la qualificazione

Sul fronte opposto, Diego Simeone non vuole cali di concentrazione e punterà sulla solidità del suo classico 4-4-2. L’obiettivo è difendere il risultato senza rinunciare a colpire in contropiede.

Tra i pali la certezza è Oblak, schermato da una linea a quattro formata da Pubill, Le Normand, Hancko e Ruggeri. A centrocampo, le corsie esterne saranno presidiate da Simeone e Lookman, con Llorente e Cardoso a fare da diga centrale. In attacco, spazio alla classe e all’imprevedibilità del tandem composto da Antoine Griezmann e Julian Alvarez.

Le probabili formazioni in campo

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Gray, Sarr; Tel, Simons, Kolo Muani; Solanke. Allenatore: Igor Tudor.

Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Gray, Sarr; Tel, Simons, Kolo Muani; Solanke. Allenatore: Igor Tudor. ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.

Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.

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