Protocollo FIGC: ecco le novità introdotte dalla Lega Serie A

La Lega Serie A ha riesaminato il protocollo sanitario proposto dalla FIGC per il ritorno in campo dei club. La data prevista per la ripresa degli allenamenti era prevista per il 18 maggio, anche se le recenti dichiarazioni dal Ministero dello Sport hanno smentito questa possibilità.

Ogni squadra dovrà stabilire il luogo delle sedute, sia esso un centro sportivo della società o una struttura esterna ad uso esclusivo, che dovrà essere munito anche di ristorante, palestra, magazzino, sala riunioni. Le Le squadre dovranno sanificare quotidianamente gli ambienti.

Ogni membro del club, a partire dai calciatori fino ai medici, dovrà sottoporsi a a procedure mediche di screening iniziale. Nella prima fase di allenamento, il tecnico e il suo staff dovranno obbligatoriamente utilizzare una mascherina protettiva e mantenere la distanza di sicurezza minima di due metri. Sarà permesso il rientro in auto presso il proprio domicilio dopo l’allenamento.