Ministero dello Sport: «Serie A, domani ancora allenamenti individuali»

Niente ripresa degli allenamenti di squadra per i club di Serie A per il 18 maggio: cosa filtra dal Ministero dello Sport

I club di Serie A domani non potranno riprendere le sedute di allenamento di squadra. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il comitato tecnico-scientifico non ha ancora approvato le linee guida per gli sport di squadra del 12 maggio.

La nota agenzia di informazione ha riportato le seguenti novità provenienti da una fonte del Ministero dello Sport, secondo cui: «la validazione da parte del Cts avverrà probabilmente domani. Secondo il punto E del nuovo dpcm finchè non c’è il visto del comitato valgono le regole precedenti».