Pruzzo: «Con l’offerta giusta farei partire Dzeko. Fonseca? Da confermare»

Lo storico bomber della Roma, Roberto Pruzzo, ha parlato ai microfoni di TMW commentando gli argomenti caldi in casa giallorossa

Roberto Pruzzo, storico bomber della Roma, ha parlato ai microfoni di TMW commentando gli argomenti caldi in casa giallorossa. Le sue parole.

«Come ds vorrei un italiano, come allenatore c’è da dire che Fonseca ha chiuso male. Potrebbe succedere che confermi un tecnico perchè ce l’hai e non sai se è la scelta giusta. Certo, se lo avessi scelto gli darei un’altra chance. C’è comunque una difesa da ricostruire e un portiere non all’altezza che è costato una cifra esagerata. Dzeko? Sicuri che sia nel mirino di Inter e Juve? Ha 35 anni e guadagna tanto e credo non ci sarebbe preoccupare. Se c’è l’offerta lo farei partire. Under a 30 milioni lo farei partire, vanno fatte delle scelte».