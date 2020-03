PSG Borussia Dortmund: Gueye è un muro in mezzo al campo

Gueye è stato tra i migliori in campo di PSG-Borussia Dortmund. Anche grazie a lui, Tuchel ha rischiato molto poco

Se il Borussia Dortmund ha creato pochissimo contro il PSG, molti meriti sono di Gueye. L’ex Everton è stato un muro in fase di non possesso, con la bellezza di 8 tackle vinti. In coppia con Paredes, ha dato grande solidità ai padroni di casa, che si sono difesi con grande efficacia (vanno anche sottolineati i costanti ripiegamenti di Neymar e Di Maria).

Un esempio nella slide sopra. Il PSG è molto chiuso e compatto dietro. Il BVB riesce a trovare Hazard tra le linee, ma gli spazi sono stretti, visto che c’è tanta densità in zona palla. L’attaccante del Dortmund non ha tempo e spazio per fare la giocata, visto che Gueye gli sradica il pallone.