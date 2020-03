PSG Borussia Dortmund: i gialloneri concedono troppo in mezzo

Il PSG ha trovato spesso Di Maria e Neymar tra le linee. Il Borussia Dortmund ha difeso male il centro del campo

In Germania, il Borussia Dortmund aveva avuto il grosso merito di coprire benissimo il centro del campo, con la squadra di Tuchel che non aveva trovato spazi. Al contrario, il 451 giallonero è stato meno compatto difensivamente in Francia, con il PSG che è riuscito a superarlo.

I francesi hanno giocato con un 4222 in cui, muovendosi molto, Neymar e Di Maria agivano alle spalle di Sarabia e Cavani. Un esempio nella slide sopra: il BVB difende male, con il PSG che trova bene Di Maria tra le linee. Successivamente, l’argentino mette Cavani solo davanti al portiere. Il Borussia Dortmund ha difeso molto male queste situazioni.