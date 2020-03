PSG Borussia Dortmund: le insolite posizioni di Cavani e Sarabia

In PSG-Borussia Dortmund, Cavani e Sarabia avevano compiti particolari. Tendevano a defilarsi molto

In PSG-Borussia Dortmund, Tuchel ha optato per un 4222 in cui Cavani e Sarabia hanno agito come punte (Neymar e Di Maria alle loro spalle). Quando però i francesi consolidavano il possesso, i due attaccanti si defilavano molto. Non occupavano in modo statico il centro dell’attacco, ma anzi tendevano ad allargarsi.

La slide sopra mostra l’asimmetrico 4222 del PSG, in cui anche i trequartisti coprivano grosse porzioni di campo. Di Maria riceve palla molto largo, mentre Neymar agisce tra le linee. Insomma, il PSG è stato molto più mobile rispetto all’andata, con il Dortmund che ha quindi sofferto molto in fase difensiva.