PSG, Galter: «Contro il Bayern troppe assenze significative»

Le parole di Christophe Galtier, allenatore del PSG, sull’eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco

Christophe Galtier ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di PSG-Brest.

PAROLE – «C’è molta delusione nello spogliatoio. Rabbia, i giocatori erano stanchi e molto delusi. Stamattina abbiamo parlato tutti insieme. È andata così, c’erano tante aspettative ma ogni anno una sola squadra vince la Champions League. Ora dobbiamo proiettarci sull’obiettivo del campionato. Ci sono state assenze significative nel doppio confronto. All’andata Mbappé non è partito titolare, Hakimi si è fatto male; al ritorno due infortuni gravi, quelli di Neymar e Kimpembe. Poi ne sono arrivati due, quello di Marquinhos e di Mukiele. Arrivare in forma per questo periodo era un’ossessione per me, purtroppo siamo arrivati ​​indeboliti al doppio confronto».