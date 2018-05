Juventus, ci sono novità di calciomercato: pare vicino al PSG Higuain. Dopo il Chelsea, anche i francesi si sono messi sulle tracce della punta

Le parole di ieri di Pavel Nedved hanno scatenato il mercato: Gonzalo Higuain può andare via dalla Juventus. Potrebbe essere la sessione dell’addio del Pipita e da qualche giorno si parla di Chelsea per lui, ma attenzione alle ultime voci. Non sembrano esserci solo i Blues sulle sue tracce, perché si sta muovendo qualcosa da Parigi. Il Paris Saint Germain aveva fatto un sondaggio un po’ di settimane fa, ma adesso sarebbe tornato alla carica. Proprio il PSG è vicino a prendere Gianluigi Buffon, che con Higuain ha condiviso le ultime due stagioni bianconere. Buffon decisivo, dunque? Chissà, magari però il portiere ha messo una buona parola con l’argentino. Le voci corrono, il PSG non ha bisogno di trovare una punta titolare ma il possibile addio di Edinson Cavani potrebbe portare i campioni di Ligue One a investire proprio sul Pipita.

C’è aria di rivoluzione in casa Juventus, Higuain potrebbe essere una delle prime teste da tagliare. Quanto costa l’argentino? Non poco, ma meno di quanto è stato pagato. La somma richiesta dalla Juve è sessantatré milioni di euro, in modo tale da non incappare in una minusvalenza. Higuain è stato messo a bilancio per novantasei milioni – acquisto più costoso della storia della Serie A – e con i relativi ammortamenti è scesa la valutazione del calciatore. Il Paris Saint Germain non pare avere problemi a raggiungere cifre alte, ma ancora non si sa se valuta abbordabile il prezzo dell’attaccante. Resta il fatto che Higuain è sul mercato e vivrà settimane intense. Dopo il Chelsea, anche il PSG si è fatto avanti e la Juve non sembra avere intenzione di blindarlo. Il Pipita è pronto a fare le valigie.