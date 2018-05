Felipe Anderson è il terzo obiettivo del Chelsea di Sarri in Serie A. Il brasiliano della Lazio può andare a giocare a Londra, offerta in arrivo

Non bastavano le voci su Gonzalo Higuain e su Kalidou Koulibaly, adesso arrivano novità di calciomercato anche su Felipe Anderson della Lazio. Pare che il Chelsea voglia far spesa in Serie A dopo l’arrivo di Maurizio Sarri, anche se ogni notizia che esce in questi giorni è da prendere con le pinze perché fa da padrone in casa Blues una situazione di instabilità. Non si sa ancora se Sarri sarà il tecnico, sebbene il toscano sia in pole. Anderson potrebbe diventare un affare importante per l’ex di Napoli e Empoli, come scrive Il Corriere dello Sport. Sono usciti i primi rumors, ma per ora non c’è l’offerta ufficiale.

Gli agenti di Anderson sarebbero al lavoro per portare il brasiliano a Londra. Non ha vissuto una grande stagione, vuole giocare titolare e i Blues sarebbero l’approdo ideale. I procuratori potrebbero tornare dall’Inghilterra con una proposta da quaranta milioni di euro per il calciatore della Lazio. Anderson sarebbe molto attratto dalla Premier League, quindi in caso di proposta vera e propria non ci sarebbero problemi a accettare il trasferimento. I vertici della Lazio ne parleranno a Villa Sebastiano nel fine settimana, ma intanto dopo Higuain e Koulibaly è Anderson il terzo nome “italiano” per il Chelsea di Sarri.