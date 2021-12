PSG, Messi: «Il nostro obiettivo è vincere la Champions League»

Leo Messi, attaccante del PSG, ha parlato in vista degli ottavi di finale di Champions League: le sue dichiarazioni

Leo Messi, attaccante del PSG, ha parlato in vista degli ottavi di finale di Champions League. Ecco le dichiarazioni riportate da Marca.

CHAMPIONS LEAGUE – «L’obiettivo del PSG è la Champions. La Champions è una competizione speciale per tutte le grandi squadre. Il trasferimento a Parigi è stato un cambiamento piuttosto grande, perché abbiamo vissuto per molti anni nello stesso posto: non è stato facile, ma stiamo molto bene, in una città spettacolare e in una delle migliori squadre al mondo. Siamo molto felici».