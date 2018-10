Cavani, l’agente in vista di Psg-Napoli: «Avrà sentimenti contrastanti»

Psg-Napoli non sarà una partita come le altre per Edinson Cavani: ecco le parole del suo agente Walter Guglielmone

Quella di mercoledì non sarà una gara come le altre per Edinson Cavani: Psg-Napoli, presente e futuro del bomber uruguaiano. Dal 2010 al 2013 in azzurro, con 78 reti in 104 presenze, il centravanti è passato cinque anni fa alla compagine parigina ed è diventato un cardine della formazione di Al-Khelaifi. Una partita speciale per il Matador, come confessato dal fratello-agente Walter Guglielmone.

Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: «Sarà una partita speciale per mio fratello per ovvie ragioni: i suoi sentimenti saranno contrastanti pensando al suo passato in azzurro, ma parliamo di calcio. Ci auguriamo una grande partita: che vinca il migliore».