PSG-Napoli, streaming live e probabili formazioni: dove vederla in TV

PSG-Napoli in streaming e in diretta TV: ecco dove vedere il big match e le probabili formazioni della gara in programma

Paris Saint Germain-Napoli è uno dei big match della terza giornata di UEFA Champions League 2018/2019. I partenopei guidati da mister Carlo Ancelotti sono primi nel Gruppo C e si recano a Parigi per affrontare la squadra di Tuchel sul prato del Parco dei Principi. Si cercano i tre punti in casa napoletana per cementare il più possibile il primato, non sarà affatto facile, anzi. I francesi invece si ritrovano terzi (3 punti) ad una sola lunghezza dagli azzurri ed a pari punti col Liverpool.

La partita sarà trasmessa su Sky, sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma SkyGo.

PSG-Napoli

Competizione: UEFA Champions League 2018/2019

Quando: mercoledì 24 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Parc des Princes (Parigi)

Arbitro: Felix Zwayer (Germania)

PSG-Napoli: le probabili formazioni

Mister Tuchel dovrà ancora tener conto della squalifica di Buffon, quindi scelta obbligata in porta con Areola. Marquinhos potrebbe stazione a centrocampo per una maggior copertura assieme a Verratti, Rabiot però resta in vantaggio. In attacco, manco a dirlo, spazio al tridente Mbappé-Neymar-Di Maria di supporto all’unica punta Cavani.

Carlo Ancelotti non dovrebbe abbandonare il suo «credo» confermando in campo l’ormai consolidato 4-4-2 con Callejon e Zielinski sulle fasce, più Insigne a supportare Milik. Occhio allo scalpitante e rientrante Mertens. Difesa con Hysaj e Mario Rui sugli esterni, Albiol e Koulibaly al centro con Ospina in porta.

PROBABILE FORMAZIONE PSG (4-2-3-1): Areola; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Rabiot, Verratti; Mbappé, Neymar, Di Maria; Cavani.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.