PSG, Kvaratskhelia da record: oltre la stanchezza, ha numeri da top in Champions League

Kvaratskhelia, prestazioni da record: il PSG si gode un protagonista assoluto in Champions League

È bastato un anno a Khvicha Kvaratskhelia per diventare un ingranaggio fondamentale nel Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Lo racconta L’Équipe, che alla vigilia della sfida di Champions League contro il Newcastle analizza l’impatto del georgiano sul gioco parigino, evidenziando però anche la stanchezza accumulata nelle ultime settimane per i troppi impegni ravvicinati.



Luis Campos, consigliere sportivo del club, ama paragonare la costruzione della squadra a un “puzzle”: l’obiettivo non è accumulare figurine, ma trovare i pezzi giusti che si incastrino perfettamente per formare un quadro vincente. Una filosofia sposata appieno dal duo Campos-Luis Enrique fin dal loro insediamento nel 2023. In questo schema, Kvaratskhelia si è rivelato un tassello prezioso e insostituibile. Arrivato dal Napoli per dare profondità all’attacco, dopo un iniziale periodo di adattamento il georgiano si è integrato alla perfezione, diventando un elemento imprescindibile per il tecnico spagnolo.



I numeri parlano chiaro: con 46 presenze da titolare e 3.870 minuti giocati, il ventiquattrenne è l’attaccante più utilizzato della rosa. Una continuità impressionante, favorita anche dall’assenza di infortuni gravi, che però ora comincia a presentare il conto. La panchina a Lisbona nell’ultimo match non è stata casuale: Kvara sta iniziando a sentire il peso delle troppe partite.



Nonostante la stanchezza, il suo contributo in Champions League è stato decisivo. Dall’inizio della sua avventura europea con il PSG, Kvaratskhelia ha realizzato 6 gol, lo stesso numero di Vitinha e Désiré Doué, risultando secondo solo a Ousmane Dembélé per coinvolgimento diretto nelle reti (5 gol e 6 assist per il francese). Inoltre, è il giocatore che tenta più conclusioni verso la porta, a pari merito sempre con Dembélé (146 tiri). Si conferma l’uomo delle grandi notti: in questa stagione ha segnato 3 gol in Champions League in sole sei partite, lo stesso bottino accumulato in sedici gare di Ligue 1. Ormai, Kvara è una tessera fondamentale del puzzle parigino.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet