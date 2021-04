PSG, Pochettino: «City in forma. Daremo il massimo per vincere»

Mauricio Pochettino, allenatore PSG, ha parlato ai microfoni di Sky Sports prima del match di Champions League contro il Manchester City

MANCHESTER CITY – «Dipende dallo stato d’animo e approccio dei singoli allenatori. Abbiamo 25 giocatori disponibili in rosa e quindi ho cercato il buon equilibrio in rosa per avere un buon rendimento da parte di tutti e la vittoria».

TIFOSI – «È un peccato che non ci siano i tifosi. Qualsiasi squadra in Europa ha l’obiettivo di giocare una semifinale di Champions. Poi l’obiettivo è arrivare in finale ma è l’ultima partita che giochiamo in casa ed è un peccato non ci siano i tifosi. Daremo il massimo sapendo che di fronte c’è un City in ottima forma».