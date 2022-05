PSG, Pochettino: «Donnarumma? Forse qualcosa potrà cambiare»

Gianluigi Donnarumma e il discorso futuro: Mauricio Pochettino risponde alle dichiarazioni rilasciate dal portiere del PSG

Intervenuto in conferenza stampa verso il match col Montpellier, Mauricio Pochettino ha parlato così del futuro di Gianluigi Donnarumma.

PAROLE DONNARUMMA – «Per prima cosa non so cosa ha detto. Dal momento che non ascolto, non so quello che dicono. È difficile perché ci sono molte sfumature in una dichiarazione. Ma in ogni caso il club prenderà le decisioni che riterrà opportune, come in passato sono state prese con l’ingaggio di Gigio e avendo Keylor e giocatori più giovani. Qui sarà il club a prendere le decisioni. E poi ognuno avrà la sua opinione. Può essere che non cambi nulla o che qualcosa cambi, è lì che sta il potere del club».