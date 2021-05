PSG, Pochettino: «Il nostro destino dipende dal Lille»

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha parlato alla vigilia della delicata sfida contro il Reims

«Siamo tutti preoccupati per il finale di stagione. Letellier, Bernat, Kurzawa e Verratti sono ancora infortunati. In questo finale tutte le partite sono importanti e l’ultima di una stagione decide se si vince o meno un titolo. L’approccio a queste partite è un po ‘diverso, ma i giocatori sono i primi a sapere che si tratta di partite speciali che avranno un impatto sulla stagione, perché anche i titoli si vincono e si perdono in quel momento. La partita di domani è la più importante per noi. Non vogliamo ripetere gli stessi errori commessi contro il Rennes. Vogliamo avere il controllo della partita per vincerla e mantenere tutte le possibilità di vincere lo scudetto. Tutto lo staff, la società e i giocatori sono motivati ​​per domani, per vincere la partita e mantenere la pressione sul Lille. Siamo concentrati su noi stessi e sulla vittoria in questa partita. Il nostro destino dipende dai risultati degli altri, ma dobbiamo restare concentrati sul nostro obiettivo, che sono i tre punti».